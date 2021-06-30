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В России снова выявили максимум смертей пациентов с COVID-19

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России снова выявили максимум смертей пациентов с COVID-19. Данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба.

За последние сутки в стране умерли 669 человек. Это максимальное число летальных исходов с начала пандемии.

Это на 17 больше предыдущего антирекорда, который зарегистрировали 29 июня. Накануне скончались 652 пациента. Общее число летальных исходов — 135 214.

Всего за минувшие 24 часа зафиксировано 21 042 новых случая инфицирования коронавирусом. За сутки выздоровели 16 356 человек.

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