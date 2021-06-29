Санкт-Петербург снова побил рекорд по суточной смертности из-за COVID-19

В Санкт-Петербурге снова зарегистрировали максимальное число смертей из-за коронавируса — за сутки умерли 119 человек. Данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба.

Днем ранее из-за коронавирусной инфекции в городе скончались 110 человек.

В России за последние сутки также зафиксировали максимальное за пандемию число смертей из-за COVID-19 — скончались 652 пациента. Помимо Санкт-Петербурга, больше всего смертей в Москве — там умерл 121 человек.

За минувшие сутки в России выявили 20 616 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений — в Москве (6209), в Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374).