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Санкт-Петербург снова побил рекорд по суточной смертности из-за COVID-19

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Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге снова зарегистрировали максимальное число смертей из-за коронавируса — за сутки умерли 119 человек. Данные опубликованы на сайте федерального оперативного штаба.

Днем ранее из-за коронавирусной инфекции в городе скончались 110 человек.

В России за последние сутки также зафиксировали максимальное за пандемию число смертей из-за COVID-19 — скончались 652 пациента. Помимо Санкт-Петербурга, больше всего смертей в Москве — там умерл 121 человек.

За минувшие сутки в России выявили 20 616 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений — в Москве (6209), в Московской области (2453) и Санкт-Петербурге (1374).

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