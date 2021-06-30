Опубликованы последние слова погибшего полвека назад члена экипажа «Союза-11»

Опубликованы последние слова члена экипажа космического корабля «Союз-11» Владислава Волкова, погибшего полвека назад, 30 июня 1971 года при возвращении с орбитальной станции «Салют» на Землю. Об этом говорится в рассекреченных документах на сайте «Роскосмоса».

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова.

Завтра встретимся, готовьте коньяк Владислав Волков последние слова перед гибелью на «Союзе-11»

Кроме того, из расшифровки переговоров следует, что Волков (позывной «Янтарь-2»), а также находившиеся с ним Георгий Добровольский («Янтарь-1») и Виктор Пацаев («Янтарь-3») закрыли люки, доложили обстановку и сверили время. При этом измерительный пункт «Заря» сообщал о физическом состоянии членов экипажа.

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О чем еще говорили космонавты

Как следует из расшифровки, в 21:15 29 июня 1971 года Центр управления полетами дал членам экипажа добро на закрытие переходного люка со станцией, а затем и на расстыковку. «Прошло разделение, прошло разделение... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом», — предупреждал Волков. «Заря» при этом передала, что посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца. Также Волков сообщал, что справа «висит дождь»: «Здорово летит, красиво!» Затем ему задали вопрос об ориентации корабля относительно Земли.

Мы увидели Землю, увидели! Владислав Волков во время переговоров с измерительным пунктом

В ответ ЦУП призвал не торопиться, затем Пацаев рассказал, что по нижнему срезу иллюминатора уже виден горизонт. Позже загорелся сигнал «Спуск», и «Заря» подтвердила, что все правильно, и попрощалась с экипажем до следующего сеанса связи.

Как это произошло

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Планировалось, что «Союз-11» приземлится 30 июня в 02:18 примерно в сотне километров к востоку от города Джезказган в Казахстане. В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 километров радиосвязь с космонавтами прервалась. На высоте около 100 километров произошла разгерметизация космического корабля, космонавты пытались устранить поломку, однако потеряли сознание. Причиной катастрофы стал открывшийся вентиляционный клапан в спускаемом аппарате. Давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли. Аппарат с космонавтами вошел в плотные слои атмосферы, сработала парашютная система и включились двигатели мягкой посадки. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Причиной смерти космонавтов стала «взрывная декомпрессия».

Можно ли было спастись

Полетные скафандры могли спасти Добровольского, Волкова и Пацаева, однако космонавты находились без них, так как не поместились бы иначе в «Союзе-11». После трагедии программа космических полетов была остановлена на более чем два года, а «Союз» доработан. Были установлены дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей, в том числе обязательное использование скафандров «Сокол» при выведении корабля на орбиту и при возращении космонавтов на Землю. Кроме того, экипажи сократили до двух человек.

40 столько секунд падало давление внутри космического корабля в результате космонавты погибли

Посмертные награды

«Роскосмос» отмечает, что это трагическое происшествие стало самым крупным в истории отечественной космонавтики. Погибшие члены экипажа посмертно награждены званиями Героя Советского Союза. Ежегодно космонавты, работники ракетно-космической отрасли и люди, непричастные к космонавтике, вспоминают трагическую дату.