Мединский прокомментировал «мракобесные» истории про чипирование через прививки

Помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что история российской медицины разных веков знает не один пример «мракобесного отношения» к методам борьбы с тяжелыми болезнями, и думающим людям следует это учитывать, когда речь идет о вакцинации от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

Мединский добавил, что с теми, кто сегодня говорит о якобы «чипировании» путем прививания, должны серьезно работать психологи и психиатры. «Надо каждому гражданину включить голову и выключить остальные части тела, когда они рассуждают о прививках. Потому что эти мракобесные истории про "чипирование" в нашей истории уже были, и не раз», — отметил он.

Накануне сообщалось, что большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, захотели последовать рекомендациям Минздрава и повторно вакцинироваться спустя полгода.

Ранее Мединский заявил, что история российской медицины разных веков знает не один пример «мракобесного отношения» к методам борьбы с тяжелыми болезнями и думающим людям следует это учитывать, когда речь идет о вакцинации от COVID-19. В мае 2020 года Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых размещены видеозаписи с недостоверной информацией о коронавирусе. Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Андрей Иванов, речь идет о блокировке двух видеозаписей, в которых излагались конспирологические теории о вирусе. По данным сотрудников прокуратуры, в одном из роликов говорится, что «коронавирус является спецоперацией», цель которой — создать вакцину и с ее помощью провести чипирование людей, а затем сократить население планеты.