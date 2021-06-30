НАТО отказалась уходить из Черного моря после инцидента с эсминцем

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что альянс отказывается отзывать свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Его слова приводит «Интерфакс».

Представитель альянса, комментируя произошедший 23 июня инцидент в Черном море с участием британского эсминца Defender, заявил, что Великобритания предоставила информацию об инциденте и в НАТО имеют полную картину произошедшего.

«Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — сказал Аппатурай, отметив, что России необходимо осознать, что союзники НАТО отказываются отступать в этом вопросе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент с британским эсминцем Defender комплексной провокацией и отметил, что перед заходом эсминца пролетел самолет-разведчик, который собирал данные.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.