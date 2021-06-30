В России появился новый сервис для людей с дислексией

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, которая поможет читать и лучше воспринимать тексты людям с дислексией. В ОК появилось мини-приложение ProstoSlovo, разработанное специально для людей с особенностями восприятия текста. Сервис работает в десктопной версии ОК и скоро станет доступен в мобильных приложениях соцсети на iOS и Android. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Дислексия является одной из распространенных проблем обучения детей, которая проявляется специфическим расстройством чтения и письма. Людям с этой особенностью восприятия тяжело учиться. «ОК важно предоставлять всем пользователям равные возможности, поэтому социальная сеть поддерживает тех, кто сталкивается с подобными проблемами», — говорится в сообщении.

Приложение ProstoSlovo позволяет конвертировать любой текст в кириллическую версию специального шрифта «Антидислексия», латинскую версию которого изобрел Кристиан Боэр, дизайнер с дислексией. После конвертации текст можно отформатировать, что облегчит его восприятие. Пользователи могут изменить: цвет букв и цвет фона, увеличенные расстояния между буквами, словами и строчками, фиксированное расстояние между словам и несколько других характеристик. Правильно подобранная комбинация цветов может значительно улучшить читабельность, подчеркивается в сообщении.

Сервис ProstoSlovo будет в первую очередь полезен пользователям с оптической дислексией — проблемой распознавания букв и слов. Его создатели замечают, что примерно в 75 процентах случаев людям легче воспринимать тексты с помощью приложения. Кроме этого, шрифт «Антидислексия» легче читается детьми с СДВГ и проблемами умственного и психического развития, отмечается в пресс-релизе.

Чтобы воспользоваться приложением и шрифтом «Антидислексия», надо ввести нужный текст в поле. Также пользователь может сохранить получившийся файл на свой компьютер в формате PDF и распечатать его в нескольких вариантах форматирования. Это поможет подобрать оптимальные настройки для следующих текстов.

«Приложение разработала международная команда волонтеров: Светлана Скангале — руководитель проекта из Латвии, Алекс Минц — дизайнер из Канады, Филипп Прус — Senior FullStack Developer из Израиля, и Татьяна Воробьева — автор версии приложения ОК из Белоруссии. Волонтеры познакомились в Mesto – сообществе предпринимателей, где люди помогают друг другу создавать полезные компании и продукты», — говорится в сообщении.

«Сейчас готов самый базовый набор функций приложения, но мы планируем развивать наше приложение дальше. ProstoSlovo пока существует как веб-сервис, скоро у него появятся версии для мобильных устройств. Мы дополним приложение функцией оптического распознавания символов (OCR), чтобы можно было сканировать и конвертировать обычный текст в наш шрифт», — сказала руководитель проекта Светлана Скангале.

По ее словам, первые версии приложения были протестированы специалистами и родителями детей с дислексией, а по результатам их тестов в дизайн шрифта были внесены коррективы. «Идею адаптации и эскизы букв кириллической версии специального шрифта сделал Александром Минц, график-дизайнер. Полностью рабочую версию шрифта разработал специалист по шрифтам Николай Недашковский», — добавила Скангале.