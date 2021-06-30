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Путин дал оценку работе парламента

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Фото: Управление делами Президента Российской Федерации

Парламент работал на должном уровне. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

«Я считаю, что парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне», — сказал он.

Глава государства отметил, что Россия прошла острый участок пандемии коронавируса мягче других стран, и это заслуга парламентариев, которые работали в условиях эпидемии.

Путин также сообщил, что поддержит «Единую Россию» в ходе избирательной кампании. «Единая Россия» не боится принимать непопулярные, но нужные решения, не дает невыполнимых обещаний, отметил он. В 90-е годы же было принято много невыполнимых решений «на потребу публике», напомнил Путин.

Выборы в Госдуму VIII созыва проведут с 17 по 19 сентября. 17 июня Госдума VII созыва провела заключительное 427-е пленарное заседание и завершила свою работу.

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