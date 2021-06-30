Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео

Реакция российских фанатов на победный гол сборной Украины в ворота национальной команды Швеции в матче 1/8 финала чемпионата Европы попала на видео. Ролик доступен на сайте Life.ru.

Болельщики собрались в фан-зоне в Петербурге. На видео они радуются забитому мячу форварда украинцев Артема Довбика и поздравляют друг друга с победой Украины.

Сборная Украины одержала победу над командой Швеции в 1/8 финала турнира. В основное время матч завершился вничью. Решающий гол украинцы забили уже в конце второго дополнительного тайма. К этому моменту скандинавы играли в меньшинстве.

Украина пробилась в четвертьфинал, где встретится с Англией. Команда Гарета Саутгейта, в свою очередь, сломила сопротивление Германии. Матч пройдет 3 июля.