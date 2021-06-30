В ЕС рекомендовали сохранить коронавирусные ограничения

В странах ЕС рекомендуют сохранять коронавирусные ограничения в общественных местах. Об этом заявил представитель пресс-службы Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в разговоре с РИА Новости.

«Страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией и прогрессом в направлении высокого уровня использования вакцины в приоритетных группах могут рассмотреть вопрос о корректировке и постепенном отказе от своих мер нефармацевтического вмешательства (NPI) после тщательной оценки ситуации на местах», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что NPI пока что стоит сохранять в любых местах скопления людей вне зависимости от того, насколько большой процент населения уже вакцинирован. Впрочем, в некоторых ситуациях требования могут быть ослаблены для тех, кто прошел полную вакцинацию, добавил он.

Ранее 30 июня Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как вести себя после вакцинации от коронавируса. В первые три дня после вакцинации врачи рекомендуют воздержаться от интенсивных физических нагрузок и сауны, однако можно принимать душ. Рекомендуется также ограничить прием алкоголя.