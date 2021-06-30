Президент России Владимир Путин усомнился в победе Запада при возможной мировой войне. Об этом он заявил в ходе прямой линии в ответ на вопрос о британском эсминце, который вошел в территориальные воды России. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это сделает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь», — заявил президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина сделать все для защиты страны. На вопрос может ли Путин отдать приказ стрелять по цели в случае повторения такой ситуации он ответил, что не стоит «даже говорить о таких сценариях». «Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам — наш президент всегда готов сделать все для защиты нашей страны, если это потребуется», — отметил Песков.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.