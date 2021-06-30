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Власти объяснили лишение доплаты обратившегося к Путину пенсионера

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Александр Бурков
Александр Бурков
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Омские власти объяснили лишение пенсионера, обратившегося к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии в среду, 30 июня, доплаты в размере 550 рублей. Об этом пишет РБК.

Губернатор региона Александр Бурков объяснил, что «ветеранская» выплата не положена, если пенсия превышает 15 631 рубль, и добавил, что звания «Ветеран Омской области» пенсионера не лишали.

«Сегодня доплаты получают граждане с пенсией не более 15 631 рубля. С апреля этого года прошла индексация пенсий, из-за чего доплату Владимиру Алексеевичу перестали платить», — сказал Бурков и добавил, что власти области будут решать, что делать с надбавкой дальше. По словам губернатора, доплаты за это звание в регионе получают 43,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет в Омской области выяснит причину, по которой местного жителя лишили звания «Ветеран труда». Следователи проведут доследственную проверку, в ходе которой установят причины лишения звания и прекращения социальных выплат, а также дадут оценку действиям ответственных должностных лиц.

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