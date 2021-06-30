Путин призвал чиновников помнить о судьбе Колобка

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал сказку «Колобок» одним из важнейших произведений в своей жизни и призвал чиновников помнить о судьбе ее главного героя. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

Ведущая прямой линиии Наиля Аскер-заде попросила главу государства назвать три художественных произведения, которые впечатлили его больше всего и повлияли на него. «"Война и мир" Льва Николаевича Толстого, Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и "Колобок"», — ответил Путин.

Он попросил обратить внимание на сказку всех своих «коллег, которые занимают то или иное высокое должностное положение». «Как только вы, уважаемые коллеги, сочтите принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то вы рискуете быть съеденными», — пояснил президент.

Ранее, в апреле, Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого сравнил недругов России с отрицательными персонажами из книги о Маугли — тигром Шерханом и его приспешником шакалом Табаки. «Вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — сказал глава государства.