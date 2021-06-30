Раскрыты страхи начинающих водителей

Большинство начинающих водителей боятся автомобилистов, не соблюдающих правила дорожного движения, говорится в исследовании РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»). В опросе приняли участие около 1,7 тысячи респондентов, живущих в крупных городах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Около трети россиян (29 процентов) в качестве начинающих водителей боялись других автомобилистов, особенно тех, кто не соблюдает правила дорожного движения. Практически каждый четвертый (24 процента) испытывал проблемы с заездом в гараж и с парковкой. По 19 процентов опрошенных опасались сотрудников ГИБДД и внезапных неполадок с машиной, 18 процентов — остерегались неосторожных пешеходов, а 16 процентов — боялись перепутать педали.

Также в ходе опроса выяснилось, что 44 процента опрошенных получили водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, 16 процентов респондентов оформили права еще до совершеннолетия, 14 процентов — учились водить машину, когда им было 26-35 лет, еще столько же осваивали азы вождения после 55 лет.

Ранее аналитики Научного центра безопасности дорожного движения МВД России составили портрет осужденных за нарушение Правил дорожного движения. Чаще всего это безработный мужчина со средним профессиональным образованием. Оказалось, что большую часть правонарушений совершают представители сильного пола (96,4 процента). Женщины, соответственно, составляют 3,6 процента, что на 0,5 больше, чем в прошлом году. Из 2370 нарушительниц 26 были беременны, 108 имели ребенка младше трех лет.