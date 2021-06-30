Еще один российский регион усложнил правила въезда из-за коронавируса

Граждан без местной прописки в Ямало-Ненецкий автономный округ будут пускать только при наличии сертификата о полной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Такое изменение внес в постановление «О режиме повышенной готовности» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщается на сайте администрации Надымского района.

В сообщении уточняется, что ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за три дня до приезда в регион. Полностью вакцинированные граждане будут обязаны представить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом. Такие требования не распространяются на несовершеннолетних.

«Практика прошлого года показала, что самые сложные очаги инфекции всегда в вахтовых поселках, так как они закрытые и отдаленные, и поэтому оттуда часто самые тяжелые пациенты в наших инфекционных центрах», — заявил Дмитрий Артюхов.

Губернатор отметил, что в Ямало-Ненецком автономном округе наблюдается подъем заболеваемости. По его словам, новые меры безопасности помогут минимизировать прибытие людей, которые до приезда на Ямал заболели COVID-19.