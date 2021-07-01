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Захарова назвала анекдотичной новую политику ЕС в отношении России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала анекдотичной новую политику ЕС в отношении России. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат прокомментировала стратегию, озвученную главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем: по его мнению, Европа должна «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать» с Россией.

«Есть ощущение, что [текст инициативы Борреля] построен на иллюзии, что с Россией можно говорить на языке угроз и ультиматов. Изложенное в этом материале (...) звучит анекдотично», — сказала Захарова. Она заключила, что такие стратегии не могут служить основой для восстановления доверия.

Боррель определил три действия для взаимоотношений Европы с Россией 15 июня. Дипломат упомянул, что предложенный им подход повторяет концепцию НАТО, которая практикуется с 2014 года и направлена на одновременное взаимодействие и сдерживание.

Кроме того, ЕС и США по итогам саммита 15 июня решили создать диалог на высоком уровне касательно политики в отношении российской стороны, чтобы «ответить на ее негативное поведение и вредные деяния».

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