Евросоюз предупредил о новых санкциях против России

Евросоюз готовит варианты новых санкций против России и думает о новых сферах контактов с Москвой. Об этом предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал, что работает над способами взаимодействия с Москвой. Их ключевой принцип — единство европейского блока в этом направлении работы. В качестве возможных сфер соприкосновения с российским государством были названы климат и окружающая среда, здравоохранение и внешняя политика.

«Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству», — заявил Боррель, добавив, что меры будут готовы в течение ближайших месяцев.

Ранее участники саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Кроме того, главы государств и правительств Евросюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.