В Госдуме оценили отказ Евросоюза приглашать Путина на встречу лидеров стран ЕС

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» оценил отказ глав государств и правительств Евросоюза пригласить президента России Владимира Путина на встречу лидеров стран ЕС. По его словам, «этот конфронтационный стиль не отвечает коренным интересам самих этих стран и их народам».

«Тема попыток давления на Россию совершенно не новая. Напряженностей было уже много. Если Евросоюз не воспользуется теми возможностями, которые предоставила встреча Путина и [президента США Джо] Байдена, и попробует, наоборот, переформатировать повестку дня в сторону дальнейшего ухудшения наших отношений, то я могу сказать одно — этот конфронтационный стиль не отвечает коренным интересам самих этих стран и их народам. Одно дело — политические игры людей, обремененных полномочиями в правительстве, и другое дело — реальные нужды людей этих государств», — заявил Новиков.

Депутат обратил внимание, что у всякой воинственной риторики, будь то в отношении России, Китая или кого-то другого, всегда есть оборотная сторона, связанная с серьезными расходами на безопасность. Такие решения приводят к выходу на первый план задач, которые «не актуализировались бы в случае развития нормальных добрососедских отношений».

По словам Новикова, сложившаяся ситуация естественно служит чьим-то интересам. «Это отвечает интересам военно-промышленных групп. Даже не столько интересам генералов, часть из которых тоже не против иногда побряцать оружием, но в большей степени тех, кто обогащается на военных заказах», — резюмировал он.

По словам Новикова, что делать в данной ситуации «совершенно понятно».

«В данном случае нужны высокопрофессиональные дипломаты, — отметил политик. — Но это лишь вторая задача после решения первой. Никакой сильный дипломат не компенсирует слабости своей страны, если она не развивается, не идет вперед, а деградирует. Если экономика и социальная сфера страны слабы, если накапливаются проблемы, связанные с научно-технической вооруженностью производств, плюс культура не предлагает привлекательные модели, образцы, к которым потянутся представители интеллигенции и культуры других стран, и будут влиять тем самым на общественный климат и климат межгосударственных отношений. Сегодня у России только один выход — начать становиться сильнее. Сильнее, прежде всего, в экономическом отношении».

Политик подчеркнул, что сильная экономика — это единственная прочная основа для предотвращения любых угроз. По его словам, «практика показывает, что скрепленные даже самыми "большими" подписями договоры иногда разрываются и отправляются в утиль».

Ранее участники саммита ЕС, прошедшего в Брюсселе, приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Кроме того, главы государств и правительств Евросюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможность введения новых санкций в отношении России.