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Чернокожая украинка возмутилась расистскими высказываниями министра

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Фото: страница Александра Ткаченко в Facebook

Чернокожая украинская телеведущая Каролина Ашион припомнила министру культуры Украины Александру Ткаченко его расистские высказывания. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Девушка рассказала, что шесть лет назад ей отказали в кастинге на телеканале «1+1», генеральным директором которого тогда был Ткаченко. По словам Ашион, она хотела стать телеведущей, но Ткаченко спросил у нее, видела ли она себя в зеркало.

Недавно Ашион попросила министра прокомментировать высказывание. «А что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?» — спросил у нее Ткаченко. Ашион возмутилась подобными словами министра.

Этот эпизод быстро разошелся в сети и привлек внимание общественности, в том числе политических деятелей. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» зарегистрировала в Верховной Раде постановление об отставке Ткаченко с поста министра за расизм.

Ранее Ткаченко, будучи генеральным продюсером холдинга «1+1 медиа», отказал Ашион в участии в кастинге на роль ведущей, так как побоялся обвала рейтингов телеканала из-за темного цвета кожи девушки. После этого инцидента она уволилась из медиахолдинга.

В мае 2016-го в День вышиванки в Киеве девочке-мулатке не разрешили участвовать в показе национальной украинской одежды из-за цвета кожи. Тогда Каролина Ашион пожаловалось в соцсети на то, что ребенку «было отказано участвовать в показе вышиванок только потому, что ее цвет кожи чуть темнее».

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