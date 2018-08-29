Чернокожего британца не пустили в украинский ресторан

В украинском городе Сумы британца сомалийского происхождения и его спутницу-украинку не пустили в ресторан. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) телеканала «1+1».

«Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку, частное заведение», — сказал молодым людям официант. Его слова снимала на видео Дарья, невеста чернокожего британца.

Халид Айман является гражданином Сомали и подданным Великобритании. «Я не понимал, что происходит, а когда она объяснила мне — у меня случился шок. Но если бы я был белым, блондином и у меня были голубые глаза?», — сокрушается Халид. Он продолжает: «Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи как дискриминация — недопустимы ни в одной стране ЕС. Да и вообще расовая дискриминация не должна иметь место ни в одной из стран».

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Они с Дарьей вместе уже семь лет и планируют пожениться. Украинка решила показать жениху родной город. «Он хотел увидеть Украину, хотел отдохнуть и его так встретили — мне было очень стыдно за этих людей», — признается она.

В самом ресторане в произошедшем не видят ничего особенного. «Никакого расизма, никакого предвзятого отношения у меня нет ни к иностранцам, ни к нашим. У нас есть ограничения в целях безопасности наших посетителей. Сами понимаете почему. Лица арабской национальности, скажем так, был погром, вызывали полицию, как они себя ведут из-за наших девочек», — объясняет свою позицию хозяйка заведения Людмила Мурай.

Это не первый случай проявления расизма на Украине за последнее время. Во Львове в июне этого года группа молодых украинцев с символикой запрещенной в России экстремистской группировки Misanthropic Division напала на цыганский лагерь и зарезала одного из его жителей. В мае этого года националисты из группировки С14 устроили погром на киевском рынке.

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