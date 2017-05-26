На железнодорожном вокзале в Киеве избили и ограбили цыган

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве неизвестные избили и ограбили цыган. Об этом в пятницу, 26 мая, портал «Главком» сообщает со ссылкой на президента «Конгресса ромов Украины» Петра Григориченко.

По его словам, люди в камуфляже напали на группу из 30 цыган, которые собирались отправиться в Закарпатье. «Неизвестные в военной форме избили их, требовали документы, обыскивали и забрали деньги», — сказал он, отметив, что среди потерпевших есть беременная женщина.

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Григориченко сообщил, что после нападения цыгане остались на железнодорожном вокзале. «Часть из них все же намерена поехать в Закарпатье. А остальные остаются на улице. У них уже нет средств, чтобы купить билеты. Мы обратились в разные организации, чтобы дали правовую оценку таким действиям со стороны неизвестных в военной форме», — сказал он.

В августе 2016-го произошел конфликт в селе Лощиновка Одесской области. В заброшенном доме на окраине населенного пункта нашли тело девятилетней жительницы села. По подозрению в убийстве задержали 21-летнего цыгана, проживающего в Лощиновке. По словам местных жителей, цыгане появились в селе три года назад и занимались грабежами, распространяли наркотики, избивали и запугивали односельчан. Правоохранительные органы не реагировали на жалобы людей. В результате в Лощиновке разгромили несколько цыганских домов. В волнениях участвовали более 300 человек. Местным властям и полиции пришлось вмешаться в происходящее.