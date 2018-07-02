На Украине снова зарезали цыганку

В городе Берегово Закарпатской области Украины неизвестные совершили нападение на женщину из лагеря цыган. Об этом сообщает издание «Новости Закарпатья».

Как отмечается, в полицию города вечером в воскресенье, 1 июля, поступило сообщение об обнаружении вблизи железнодорожного депо девушки в обморочном состоянии с ранами на шее. Прибывшие на место до правоохранителей медики забрали 30-летнюю женщину, но спасти ее жизнь не удалось.

Выяснилось, что после нападения неизвестных ей удалось убежать и добраться до ближайшего дома. Ее знакомые утверждают, что женщину убил кто-то «чужой».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Правоохранители утверждают, что не нашли доказательств тому, что преступление было совершено на расовой или этнической почве.

В ночь с 23 на 24 июня во Львове произошло нападение на цыганский лагерь. В ходе инцидента несколько ножевых ранений получил 24-летний мужчина, который затем скончался. Пострадали еще четверо проживавших в лагере. Полиция задержала несколько нападавших в возрасте 16-17 лет и 20-летнего организатора атаки на лагерь. Нападавшие являются членами организации «Трезвая и злая молодежь», во время атаки они использовали символику запрещенной в России организации Misanthropic Division. Всем причастным к погрому лагеря грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

В мае неизвестные напали на цыганский лагерь в Тернополе. По свидетельствам очевидцев, поздно вечером агрессивно настроенные люди с бейсбольными битами ворвались на территорию временного поселения цыган. Они угрожали его жителям расправой и требовали, чтобы те убрались из города.

22 апреля активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») разогнали табор цыган на Лысой горе в Киеве. В результате «убедительных законных аргументов» цыгане покинули лагерь, после чего его сожгли. Националисты открыто сообщали в социальных сетях о своем участии в погроме, однако полиция никого не задержала, после чего координатор организации Сергей Мазура пообещал, что националисты повторят рейды против «незаконных появлений» цыган.

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