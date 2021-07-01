Украинские депутаты отказались поддержать борьбу с олигархами

Депутаты фракции «Голос» отказались поддержать законопроект президента Украины Владимира Зеленого о деолигархизации в Верховной Раде. Об этом заявила ее лидер Кира Рудик, сообщает «Интерфакс-Украина».

По ее мнению, инициатива является «абсолютно бессодержательной» и лишь отвлекает внимание украинского общества от реальной борьбы с такими персонами. «У президента сейчас достаточно возможностей бороться с олигархами, для этого нужна только политическая воля... Мы считаем, что так называемый законопроект об олигархах не поможет с ними бороться», —объяснила Рудик.

Она отметила, что ее партия уже подготовила антиолигархический пакет законопроектов. Он содержит предложения по изменениям в налоговом и антимонопольном законодательстве, а также предполагает реформы в судебной системе страны.

2 июня Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект для борьбы с олигархами. Согласно тексту документа, ими будут признавать бизнесменов, которые владеют активами с подтвержденной стоимостью свыше миллиона прожиточных минимумов, а также имеют значительное влияние на СМИ и участвуют в политике. Олигархам запретят финансировать партии и покупать объекты большой приватизации.