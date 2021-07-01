Узнавшая о закрытии границ прямо перед вылетом женщина впала в истерику

Женщина впала в истерику после того, как Новая Зеландия закрыла границы с Австралией прямо перед вылетом. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 26-летняя сотрудница университета Челс Бэджер (Chels Badge) прилетела в Перт на похороны отца и через несколько дней планировала вернуться домой. О том, что рейс в Окленд отменен, пассажирка узнала за пять минут до начала регистрации.

«Я расплакалась прямо перед онлайн-табло, это ужасное состояние — находиться вдали от дома и мужа и не знать, когда снова сможешь его увидеть», — пожаловалась Бэджер.

Женщина надеется улететь из Перта ближайшим рейсом, который должен состоятся 8 июля. Однако она добавила, что переживает из-за риска задержаться в Австралии на более длительный срок.

Уточняется, что Новая Зеландия решила приостановить авиасообщение из-за неблагополучной эпидемиологический обстановки в некоторых регионах Австралии — случаи заражения новым штаммом коронавируса «дельта» уже выявлены в Брисбене, Сиднее, Дарвине и Перте.

Ранее в июне мужчина не успел попрощаться с умирающей матерью, после того как его поместили на карантин по прибытии в Мельбурн. Проживающий в Бельгии австралиец планировал полететь в Перт, однако власти штата Виктория заставили его пройти двухнедельную изоляцию. Последние слова он отправил матери по СМС из карантинного отеля.