Опубликованы кадры роскошного шале братьев Кличко на берегу Днепра

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир достраивают элитный особняк в стиле альпийского шале на берегу Днепра, предварительно усилив охрану и глушение беспилотников. Видеозапись съемки объекта с воздуха публикует Telegram-канал «Политика Страны».

На опубликованных кадрах можно рассмотреть весь участок площадью 25 соток. В его центре находится большой коттедж площадью 785 квадратных метров, неподалеку от него расположен причал для лодок и вертолетная площадка. Как утверждают источники издания «Страна.ua» в окружении политика, сейчас на участке ведутся работы по завершению второго дома, там будет жить Владимир Кличко со своей семьей.

«В последнее время тут строгий пропускной режим. Охрана, будто мы в Пентагоне. Кругом камеры, идешь и слышишь, как они за спиной жужжат, следят за тобой. А со стороны воды установили лазерные датчики движения», — утверждают инсайдеры. Они отметили, что территория вокруг роскошного коттеджа также активно облагораживается и застраивается.

Журналисты отметили, что сам особняк расположен неподалеку от коттеджного городка New Neaven, где расположен большой СПА-центр и развлекательный клуб. Средняя стоимость участка земли в этом районе оценивается в пять миллионов гривен (13 миллионов рублей), а самый дорогой дом стоит 38 миллионов гривен (около 100 миллионов рублей).

Ранее Виталий Кличко в связи с обысками у столичных чиновников и на городских предприятиях пожаловался на давление на него со стороны окружения президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что правоохранительные и налоговые органы «буквально кошмарят столичную власть».

Позже он записал видеообращение, в котором обвинил руководство страны в попытках дискредитировать его. Он сравнил Зеленского с бывшим главой государства Виктором Януковичем. «А вот вы таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?» — сказал Кличко.