Депутат Рады описал будущего президента Украины фразой «боксер-сутенер»

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что знает, каким будет следующий президент страны. По его мнению, главой государства может стать мэр Киева Виталий Кличко. Этим парламентарий поделился в эфире телеканала «Первый независимый», его слова передает РИА Новости.

Кива считает, что США хотят сменить президента Украины, и в Вашингтоне даже сложился образ человека, к которому буду притягиваться политики и олигархи.

«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Он даже живет в доме, в котором находится публичный дом», — описал возможного главу государства депутат, добавив, что это его личное мнение.

В мае российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) притворились мэром Киева Виталием Кличко и пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лексус от лица Кличко сообщил, что намерен написать заявление об уходе с поста.