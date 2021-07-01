В Югре впервые заметили маралов

В Югре обнаружили новый для региона вид животных — маралов, которые, как считалось, не водятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает газета «Тюменские известия».

Представителей благородных оленей заметили в окрестностях Ханты-Мансийска. По словам работников природного парка «Кондинские озера», на обочине дороги увидели двух самок. Они спокойно ели и никак не реагировали на то, что их фотографируют люди.

Отмечается, что маралов относят к крупным парнокопытным животным, их вес может доходить до 400 килограммов. Животные живут небольшими семьями, во главе которых находится самец — у него имеется гарем, в который входят от трех до пяти самок. Алтайский вид марала водится в западной Сибири и в Алтайском крае, в то время как Тянь-шаньский вид можно обнаружить в горах Тянь-Шань в Казахстане и в Киргизии. В диких условиях эти олени проживают порядка 15 лет, а в специализированных хозяйствах их продолжительность жизни может достигать 30 лет.