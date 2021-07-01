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Выставленные из России мигранты устремились в Европу

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В «Союзе таджикистанцев России» рассказали, куда отправляются выставленные из страны за нарушения мигранты. Глава организации Абдулло Давлатов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что они устремляются в Европу, Саудовскую Аравию и Южную Корею.

«Они там на фабриках работают под Варшавой, в Дубае я встречал таджиков, которые были выдворены за нарушения режима проживания. Они в магазинах электроники [работали], продавали, таджиков с удовольствием брали», — поделился он. Давлатов добавил, что из Таджикистана в Россию сейчас летают пустые самолеты, а цена билетов доходит до 1,5 тысячи долларов — и это только в одну сторону.

С дефицитом рабочей силы Россия столкнулась на фоне пандемии коронавируса. По данным Минстроя, в начале марта на стройках отмечалась нехватка 1,2 миллиона рабочих. Часть рабочих мест на стройках, например на БАМе и Транссибе, предлагали заменить заключенными. Еще одна недавняя инициатива — привлекать уже не работающих пенсионеров для мобилизации трудовых кадров в российской строительной отрасли.

В конце июня стало известно, что мигрантов обяжут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. Официально это объяснили необходимостью информирования иностранного гражданина о правилах въезда в Россию, выезда из нее, привлечения к трудовой деятельности на ее территории, а также об установленных ограничениях, запретах и последствиях их нарушения.

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