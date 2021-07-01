Россияне спасли детеныша нерпы на Курильских островах

Два россиянина во время путешествия по Курильским островам нашли и спасли детеныша нерпы. Об этом турист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Как рассказал мужчина, они с другом посетили «стену водопадов» на острове Итуруп, а возвращаясь с прогулки по пляжу, заметили возле камня маленькую нерпу. По словам туриста, животное не боялось человека и выглядело истощенным.

«Исходя из того, что она не хотела уходить, мы посчитали, что ей нужно как-то помочь», — рассказал россиянин.

Путешественник предположил, что детеныш отбился от матери, устал и был выброшен волной на берег, откуда не смог самостоятельно выбраться в море. Туристы приняли решение помочь нерпе вернуться в воду, так как животное было обречено на гибель — по наблюдениям мужчины, птицы и медведи могли представлять серьезную угрозу для жизни.

«Когда направили к воде, она словно ожила и начала пытаться плыть. В конце пришлось залезть Дмитрию (водителю) в воду, чтобы помочь на трудном, мелком участке. И она уплыла», — заключил россиянин.

Также турист отметил, что большая нерпа, которую они видели в 300 метрах от этого места могла быть матерью нерпенка.

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