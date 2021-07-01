Пациентка центра для больных наркоманией убила россиянку

В Хабаровске в реабилитационном центре для больных наркоманией 19-летняя пациентка зарезала 24-летнюю женщину, также проходившую там лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и Еврейской Автономной области Илья Гудков.

Против девушки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Суд заключил обвиняемую под стражу.

По версии следствия, 28 июня она взяла на кухне нож и нанесла не менее четырех ударов в спину и бедро другой пациентки. Потерпевшая скончалась от полученных ранений.

В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.