Путин продлил срок госслужбы своему помощнику Фурсенко

Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы своему помощнику Андрею Фурсенко. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте правовых документов.

Согласно документу, срок федеральной государственной гражданской службы помощнику президента Андрею Фурсенко продлевается до 17 июля 2022 года. Именно в этот день он отметит 72-летие.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949 года в Ленинграде в семье академика РАН. Государственную деятельность он начал в 2000-х годах после избрания Владимира Путина на пост президента России.

Должность помощника президента Российского Федерации Фурсенко занимает с 21 мая 2012 года, ранее с 2004 по 2012 года он возглавлял Министерство образования и науки, до этого находился в должности исполняющего обязанности министра промышленности, науки и технологий. В декабре 2013 года указом президента Фурсенко был назначен председателем попечительского совета Российского научного фонда.