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Раскрыты подробности падения истребителя в Нидерландах

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Фото: @Kon_Luchtmacht

В результате инцидента с бельгийским истребителем F-16 в Нидерландах, который врезался в здание на авиабазе ВВС страны в Леэварден, пострадали два человека. Королевские воздушные силы рассказали о подробностях происшествия в своем Twitter.

Пилоту удалось спастись, о погибших не сообщается. Падение истребителя будет расследовать Совет по безопасности Нидерландов, его представители уже направились в Леэварден.

Причина произошедшего пока не установлена.

Инцидент произошел во время утреннего полета истребителя 1 июля. На место сразу приехали экстренные службы, включая пожарных: им удалось предотвратить взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что видели, как истребитель катится по взлетно-посадочной полосе, а затем, предположительно, заметили катапультирование пилота.

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