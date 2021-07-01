Раскрыты подробности падения истребителя в Нидерландах

В результате инцидента с бельгийским истребителем F-16 в Нидерландах, который врезался в здание на авиабазе ВВС страны в Леэварден, пострадали два человека. Королевские воздушные силы рассказали о подробностях происшествия в своем Twitter.

Пилоту удалось спастись, о погибших не сообщается. Падение истребителя будет расследовать Совет по безопасности Нидерландов, его представители уже направились в Леэварден.

Причина произошедшего пока не установлена.

Инцидент произошел во время утреннего полета истребителя 1 июля. На место сразу приехали экстренные службы, включая пожарных: им удалось предотвратить взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что видели, как истребитель катится по взлетно-посадочной полосе, а затем, предположительно, заметили катапультирование пилота.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться