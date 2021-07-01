Истребитель врезался в здание в Нидерландах

Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание на базе ВВС Нидерландов в городе Леэварден, сообщает NL Times со ссылкой на военное ведомство.

Инцидент произошел во время утреннего полета. Пилоту удалось катапультироваться до крушения. О его состоянии ничего не известно.

На месте падения самолета работают экстренные службы, включая пожарных: они используют огнетушители, чтобы предотвратить взрыв топлива. Очевидцы сообщили, что видели, как истребитель катится по взлетно-посадочной полосе, а затем, предположительно, заметили катапультирование пилота.

Ночью 9 июня при выполнении тренировочной задачи над морской акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 из состава болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45 (совпадает с московским). Позднее сообщалось о том, что истребитель упал в акваторию Черного моря.