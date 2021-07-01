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Раскрыто состояние готовившего вопрос Путину тамбовского активиста

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Роман Герасимов
Роман Герасимов
Кадр: страница «Сосновка - не помойка!» в «Одноклассники»

Врачи тамбовской областной больницы раскрыли состояние активиста Романа Герасимова после нападения на него, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областной администрации.

По словам медиков, состояние здоровья Герасимова стабильное, угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что состояние активиста «тяжелее, чем предполагалось», и что ему делают операцию.

1 июля на Герасимова напали возле его дома. Трое неизвестных поранили мужчину ножом. Незадолго до этого Герасимов вместе с другими активистами подготовил вопрос для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Они попросили не допустить строительства мусорного полигона. В день общения президента с россиянами с Герасимовым связались из редакции прямой линии и попросили быть готовым выйти в эфир. Однако во время нее на территории Дегтянского сельсовета, где живет активист, был отключен интернет.

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