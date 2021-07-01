Стало известно о состоянии готовившего вопрос Путину россиянина после нападения

Состояние Романа Герасимова, на которого с ножом напали после вопроса президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, оказалось тяжелее, чем предполагалось. Об этом сообщается на странице «Сосновка — не помойка» в «Одноклассниках».

В настоящее время жителю Тамбовской области делают операцию.

Сотрудники полиции разыскивают людей, причастных к инциденту. Ход работы взяло на контроль руководство УМВД России по региону, передает «МВД Медиа».

1 июля на Герасимова из кустов возле ворот дома выскочили трое неизвестных и попытались затащить его в автомобиль. На шум из дома выбежали жена и сын мужчины, против них применили слезоточивый газ. Злоумышленники успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали. Уточняется, что преступники использовали несколько машин. Одну, без номеров, они бросили на месте происшествия, а на другой скрылись.

Ранее мужчина вместе с другими активистами обратился на прямую линию с президентом России и попросил не допустить строительства мусорного полигона. Этот вопрос взяли на особый контроль. 30 июня с Герасимовым связались из редакции прямой линии и попросили быть готовым выйти в эфир. Однако во время прямой линии на территории Дегтянского сельсовета был выключен интернет. Помимо этого, мужчине порезали колесо автомобиля.