Лукашенко поспорил с «бывшими союзниками» о Сталине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непричастности лидера СССР Иосифа Сталина к развязыванию Второй мировой войны. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Он обвинил европейские страны в стремлении исказить историю и добавил, что некоторые постсоветские общества уже переживают волну возрождения фашизма, и Белоруссия сделает все возможное, чтобы не допустить подобного сценария.

«Сначала бывшие союзники взрастили поколение, которому внушили, что войну развязал Сталин, а выиграли Соединенные Штаты и Англия. А теперь они переписывают историю и пытаются реабилитировать нацизм», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что, несмотря на тревожные тенденции в мире, Белоруссии и России удалось совместными силами предотвратить реабилитацию нацистского движения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Белоруссии проверяет информацию о причастности бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки на территории СССР в 1944 году. Генпрокуратура Белоруссии направит в Латвию запрос об оказании международной правовой помощи по делу в отношении 22 живущих ныне эсэсовцев.

Украинские неонацисты провели акцию в преддверии Дня Победы: мероприятие было приурочено к очередной годовщине формирования дивизии СС «Галичина». На Лычаковском кладбище во Львове собрались несколько десятков человек. Зампредседателя молодого резерва Галицкого братства дивизии СС «Галичина» Василий Бычко пообещал, что следующие марши планируют провести в Донецке и Москве.

В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко сказал, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в равной степени виновны в начале Второй мировой войны.