В сети опубликован первый тизер новой «Золушки» с темнокожей гендерно-нейтральной феей-крестной, которую сыграл актер Билли Портер. Ролик появился на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В нем показывают исполнительницу главной роли — американскую певицу Камилу Кабельо, для которой этот проект станет дебютом в кино. Судя по видео, ее героиня интересуется не только принцем (его сыграл Николас Галицын) и балами, но и занимается дизайном одежды. Режиссером картины, премьера которой запланирована на 3 сентября, выступил Кэй Кэннон, снявший комедию «Секса не будет!!!».

Ранее Билли Портер прокомментировал свое перевоплощение в фею словами «у магии нет пола». «Я думаю, что молодое поколение действительно готово к этому. Дети готовы», — заявил он. По словам Портера, «Золушка» станет классической сказкой для нового поколения, которое спокойно относится к появлению таких героев на экране.