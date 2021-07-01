Первый премьер Эстонии призвал ладить с Россией

Основатель Партии центристов, первый премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар подверг критике политику страны в отношении России. Об этом пишет Sputnik Meedia.

По его мнению, Эстонии не нужно «постоянно подавать отрицательные сигналы» российской стороне. «Это неумно», — подчеркнул Сависаар.

Он призвал власти республики поддерживать добрососедские отношения и «ладить» с Россией. Политик также отметил вклад российских государственных деятелей, таких как Борис Ельцин и Анатолий Собчак, в обретение Эстонией независимости.

«Не знаю, стали бы мы без этого независимыми. Хотя я не хочу переоценивать их роль. Этот результат все же был делом рук Эстонии. Но, безусловно, было важно то, что Россия нас поддержала», — заключил Сависаар.

В июне премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила, что с 2035 года в стране прекратят финансировать русскоязычные школы и детские сады. Она подчеркнула, что государственное школьное и дошкольное образование будет вестись на эстонском языке.

В апреле Каллас сообщила, что в Эстонии будут следить за действиями России в Донбассе. По ее словам, это необходимо, чтобы обеспечить безопасность республики в случае российской агрессии.