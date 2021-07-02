В Совфеде допустили отказ в поступлении в вузы непривитым от коронавируса

Непривитые от коронавируса абитуриенты могут получить отказ в поступлении в вузы. Это допустил член Совета Федерации Александр Башкин, передаетРИА Новости.

По словам Башкина, непривитый человек может спровоцировать вспышку коронавируса в учебном заведении. Он добавил, что на тех же основаниях можно получить отказ в продолжении учебы.

«Поэтому людям, воспользовавшимся свои правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки», — сказал сенатор.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру труда Антону Котякову предоставлять дополнительные дни оплачиваемого отпуска тем, кто вакцинировался от COVID-19. По его мнению, это станет дополнительным стимулом для граждан, которые задумались о прививке от коронавируса.