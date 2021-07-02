Обвиняемой в убийстве подростка девушке избрали меру пресечения

В Иркутской области арестовали 16-летнюю девушку, убившую 14-летнего подростка. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Братским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ранее следственные органы управления СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Отмечается, что инцидент произошел 30 июня на площади у местного драматического театра. В ходе конфликта обвиняемая достала нож-бабочку и нанесла мальчику ножевое ранение. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, пострадавший скончался по дороге в больницу. Как стало известно 1 июля, в ходе конфликта подросток назвал девушку «конченой дурой», за что получил удар ножом в сердце.

Ранее в Подмосковье арестовали вожатую детского оздоровительного лагеря в Пушкинском районе Александру Осипову, обвиняемую в убийстве коллеги Аллы Филатовой. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.