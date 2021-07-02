Прогулка огромного крокодила по улицам деревни попала на видео

В индийской деревне в районе города Дандели, штат Карнатака, огромный крокодил прогуливался по узким улицам и попал на видео. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Видео с рептилией опубликовал сотрудник индийской лесной службы Рамеш Пандей (Ramesh Pandey) в своем аккаунте в Twitter. По его словам, крокодил мог попасть в город из-за сезонного разлива рек. Также хищник мог приползти из заповедника Дандели, который находится рядом с деревней.

Никто из жителей деревни не пострадал, а крокодила поймали и выпустили в ближайшую реку.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард вышел из леса в город и ранил трех человек. Хищника поймали сотрудники организации по охране дикой природы.