Агрессивного вымирающего хищника приняли за ночного грабителя алкомаркета

Владелец алкомаркета, расположенного в отеле австралийского города Кэрнс, штат Квинсленд, принял агрессивного вымирающего хищника за ночного грабителя. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал новостной портал 9News.

Директор отеля Стюарт Гибсон утверждает, что последнюю неделю каждую ночь срабатывала охранная сигнализация, установленная в алкогольном магазине. «К моему удивлению, следов взлома не было. Свет был выключен, все оставалось на своих местах. Я не мог установить причину происходящего, — пожаловался он журналистам. — Это повторялось и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье».

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот

Гибсон выяснил, в чем дело, только когда просмотрел записи с камеры видеонаблюдения. Оказалось, сигнализация реагировала на северную сумчатую куницу — миниатюрное млекопитающее, обитающее на севере Австралии. Это агрессивные и прожорливые хищники, питающиеся, в частности, сумчатыми мышами, а также различными мелкими позвоночными и беспозвоночными. Они отпугивают опасных животных неприятным запахом. Находятся на грани вымирания.

«Полагаю, этот зверек обжился на потолке. Надеюсь, скоро мы его оттуда выманим, аккуратно поймаем и отправим в его естественную среду обитания», — отметил Гибсон. Он уже связался с властями, которые пообещали заняться куницей. «На воле ей всяко будет лучше, — иронично отметил директор отеля. — Там-то уж она точно найдет себе еду получше, чем чипсы с соусом».

Ранее сообщалось, что житель Австралии нашел необычное существо на пляже вблизи города Перт. Загадочное создание оказалось «убийцей собак».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!