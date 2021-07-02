Европейские столицы поборются за «зеленую корону»

Ведущие европейские столицы, в первую очередь Париж и Лондон, в ближайшем будущем будут бороться за звание лидера экологической повестки и своеобразную «зеленую корону», рассказал глава американского инвестбанка JPMorgan Chase Джейми Даймон, которого цитирует CNBC.

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По словам банкира, Париж и Лондон соревнуются за доминирование в области финансовых и инвестиционных продуктов, разработанных с учетом экологических, социальных и управленческих факторов (все вместе они образуют популярную концепцию ESG).

По некоторым оценкам, общая рыночная стоимость таких продуктов — в первую очередь облигаций, выпускаемых для финансирования экологически чистых проектов, — к 2025 году достигнет 53 триллионов долларов.

Другие опрошенные изданием финансисты отмечают, что для Лондона, как и для всей Великобритании, лидерство в области «зеленого» долгового рынка может стать способом снизить потери от Brexit (после которого многие финансовые компании вывели штаб-квартиры и филиалы в континентальную Европу). Кроме того, город может закрепиться в числе знаковых для финансового мира городов — наряду с Нью-Йорком и Чикаго, которые считаются лидерами в области торговли акциями и производными инструментами (фьючерсами и опционами) соответственно.