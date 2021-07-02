На Украине возбудили дело из-за поставок бракованной техники для армии

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило бывшего заместителя министра обороны в поставках бракованной техники для Вооруженных сил (ВСУ) страны. Об этом пишет издание «Украинские новости».

Имя военного чиновника следствие не называет, однако известно, что он занимал свою должность с 2015 по 2019 год. Вместе с ним по уголовному делу проходит глава правления завода «Кузница на Рыбальском». Менеджер, предположительно, склонил офицера к покупке трех десантно-штурмовых катеров для флота ненадлежащего качества.

Следователи заверили, что суда строились на протяжении пяти лет, но поступили к военным в непригодном состоянии, хотя контракты с заводом были оплачены государством в полном объеме. «Сегодня принятие катеров на вооружение и выполнение ими функций по обороне акватории государства невозможно, а потребности ВС не обеспечены», — считают в ГБР.

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Аналогичную схему, как утверждают правоохранители, замминистра провернул в отношении санитарных автомобилей у компании «Богдан Моторс». Машины были признаны не только непригодными, но и опасными для жизни и здоровья раненых, которые могли бы оказаться в них на поле боя.

Отмечается, что подозреваемым может грозить от семи до десяти лет лишения свободы. Сумма ущерба по двум эпизодам, по расчетам экспертов, составила 475 миллионов гривен (более 1,2 миллиарда рублей). Следствие будет ходатайствовать о заключении экс-чиновника и менеджера под стражу.

Ранее украинские эксперты обвинили Россию в обвале военного экспорта республики. Они полагают, что Москва чинит преграды национальным поставщикам на международных рынках и предрекли ей «технологический спад и деградацию». Военно-промышленному комплексу страны специалисты, напротив, спрогнозировали восстановление позиций.