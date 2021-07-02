Сайт Госуслуг не справился с наплывом посетителей. Об этом свидетельствует плашка, которую пользователи видят при попытке зайти на ресурс.

«Более 500 000 посетителей сейчас заказывают услуги», — говорится на сайте. Ниже расположен таймер, который отсчитывает пять минут. По истечении этого времени пользователь увидит ссылку, которую нужно будет нажать, чтобы перейти на Госуслуги. Однако некоторые россияне пожаловались в Twitter, что после пяти минут им предлагают прождать еще полчаса.

1 июля на сайте Госуслуг появилась возможность подать заявление на пособия для детей и беременных. Для выплат семьям с детьми от 8 до 17 лет российское правительство выделило Минфину деньги из резервного фонда.

Ранее пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе социальной сети. Неполадки начались примерно в 10 утра по московскому времени. 64 процента пользователей отметили, что не могут попасть на сайт «ВКонтакте». Еще у около 30 процентов юзеров возникли проблемы с отправкой сообщения. Остальные столкнулись с невозможностью пройти авторизацию.