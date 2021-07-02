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Лукашенко заявил о попытке подорвать узел связи ВМФ России

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Фото: Сергей Шелега / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что организованные иностранными спецслужбами «отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке под Минском. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко сказал, что обсуждал это ЧП по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко объявил, что в Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались спецслужбами с целью свержения власти. Они маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.

Лукашенко обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву. Он сообщил, что поручил полностью перекрыть границу с Украиной.

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