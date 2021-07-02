Louis Vuitton возмутил покупателей нелепым выбором героев для модной съемки

Популярные блогерши стали героинями рекламной кампании французского модного дома Louis Vuitton и нарвались на критику в соцсетях. Соответствующие посты появились в Instagram.

Известно, что в фотосессии, приуроченной к выходу новой коллекции обуви люксового бренда, приняли участие американские инфлюэнсеры Чарли Дамелио (Charli Damelio) и Эмма Чемберлейн (Emma Chamberlain). Девушки снялись в тапках, на союзку которых нанесено название марки, а также в кроссовках разных моделей с монограммой модного дома.

Отмечается, что стоимость кроссовок из линейки LV Squad, которые рекламировали блогерши, варьируется от 78 до 81 тысячи рублей. В то же время цена тапок из коллекции LV Sunset, представленных в трех цветах, равна 70 тысячам рублей.

Покупателей люксового бренда возмутил нелепый выбор моделей, о чем они принялись писать под опубликованными в Instagram снимками и роликами. «Зачем было приглашать малолетних блогерш?», «Есть много моделей, которые больше заслуживали этого сотрудничества!», «Они ведь даже не модели — ужасные кадры», «Такое ощущение, что это съемка масс-маркета, а не люксового модного дома», «Нелогичный выбор героев», — высказывали свое недовольство юзеры.

В ноябре 2020 года семейное видео лишило блогершу Чарли Дамелио миллиона подписчиков. Девушка опубликовала ролик, на котором ужинает вместе с родственниками и другим блогером Джеймсом Чарльзом. В комментариях многие зрители отметили, что поведение Дамелио было невежливым: она тайком корчила гримасы, спрашивала, есть ли дома наггетсы, несмотря на блюда от шеф-повара.