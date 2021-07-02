В Минцифры назвали причину сбоя сайта Госуслуг

Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России назвали причину, по которой на сайте Госуслуг произошел сбой. По данным ведомства, ресурс может быть временно недоступен из-за запуска новых сервисов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На портале Госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов, и временно портал может быть недоступен», — сообщили в пресс-службе Минцифры.

Позже журналисты «РИА Новостей» сообщили, что в настоящее время портал вновь работает в стабильном режиме.

Ранее российские пользователи сети пожаловались, что сайт Госуслуг не справился с наплывом посетителей. На странице платформы говорилось, что в настоящий момент государственным услугами пользуются более 500 тысяч человек. В связи с этим создатели сайта предлагали юзерам подождать несколько минут.

По истечении этого времени пользователь должен был увидеть ссылку, которую нужно нажать, чтобы перейти на Госуслуги. Однако некоторые россияне пожаловались в Twitter, что после пяти минут им предлагают прождать еще полчаса.