Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве

Аналитики сервиса «Работа.ру» составили список вакансий в Москве с самой большой зарплатой. Выдержки из него приводит ТАСС.

Одно из самых выгодных предложений — место руководителя отдела продаж в бюро переводов. В месяц там предлагают около 500 тысяч рублей, но размер заработка будет зависеть от процента закрытых сделок. В обязанности работника входит не только руководство отделом, но и ведение отчетности и мотивация сотрудников. Помимо этого, он должен будет принимать участие в стратегических переговорах и заключать сделки с клиентами.

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Порядка 400 тысяч рублей в месяц в Москве предлагают стоматологу-ортопеду. От соискателя требуют высшее медицинское образование, сертификаты, а опыт работы должен быть не менее трех лет. На работе он будет принимать пациентов и заниматься протезированием. Вакансия предполагает три-четыре рабочих дня в неделю.

До 380 тысяч рублей предлагают программисту мобильных приложений. Сервис мультистриминга ищет человека с опытом работы со сторонними библиотеками и API и автоматизированного тестирования, а также сборки. Кроме того, он должен знать WebRTC и Git, а также писать «читаемый код».

Также до 300 тысяч рублей в месяц может зарабатывать юрист, а в сервисный центр требуется слесарь-ремонтник поршневых компрессоров, которому будут платить до 200 тысяч рублей. Такую же зарплату обещают психиатру-наркологу с опытом работы от трех лет. После устройства на работу нужно будет пройти испытательный срок в течение трех месяцев.

В начале июня Росстат назвал регионы страны, в которых зафиксировали наиболее высокие среднемесячные зарплаты в начале 2021 года. Лидером рейтинга стала Чукотка, где средний доход жителей достиг показателя в 122,9 тысячи рублей. Второе место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 108,4 тысячи рублей. За ним следует Москва (99,5 тысячи рублей).