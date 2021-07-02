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Назарбаев заявил о желании и невозможности уйти на покой

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что находится в таком возрасте, когда хочется уйти на покой, но он не может этого сделать. Об этом он заявил в интервью местным СМИ, передает РИА Новости.

«В моем возрасте от всего хочется уже отойти, но не могу, потому что пишут письма, просятся на встречу и приходится работать, почта большая, международная и своя, но это, наверное, хорошо. Чтобы мозг работал, надо чем-то еще заниматься…», — сказал он.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана в марте 2019 года, пробыв у власти почти 30 лет. При этом он остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».

27 мая Назарбаев отказался от предложения воздвигнуть памятник самому себе, несмотря на наличие названных в его честь школ и университетов. С идеей установить памятник Елбасы (лидеру нации — прим. «Ленты.ру») ранее выступил заместитель генсекретаря Международной организации тюркской культуры Билаль Чакыджы. Он предложил разместить монумент в казахском городе Туркестан. «Елбасы не поддержал эту идею, так же, как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные подарки», — сказал пресс-секретарь политика Айдос Укибай.

В апреле Назарбаев решил передать свой пожизненный пост главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК) действующему главе государства Касыму-Жомарту Токаеву. Выступая на сессии АНК, Назарбаев заявил, что выбор Токаева в качестве преемника на посту президента Казахстана был правильным, а «ассамблея должна стоять рядом с действующим президентом, как опора».

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