В Вашингтоне обрушилось здание

Строящееся здание обрушилось в американской столице Вашингтон. Об этом пишет газета The Washington Post.

Спасатели извлекли рабочего из-под завалов, сейчас его госпитализировали. «Он невероятный счастливец», — отметил один из пожарных. Кроме того, спасатели обнаружили еще четверо раненых рабочих: они лежали на груде обломков.

Сейчас кинологи с собаками проверяют завалы во второй раз. Предполагается, что здание могло разрушиться в разгар сильной грозы, обрушившейся на Вашингтон.

24 июня во Флориде, США, также обрушился 12-этажный жилой дом. Из-за этого в штате объявили режим чрезвычайной ситуации. Число погибших достигло 12 человек.

Позднее стало известно, что на многоэтажном здании рядом с обрушившимся домом обнаружили крупные трещины. Как предположил местный житель, крушение части здания спровоцировало повреждение соседней многоэтажки. Его соседи также заявили о трещинах в своих квартирах. Однако жителей дома не эвакуировали. Людям предложили добровольно покинуть здание на время его проверки на безопасность, но не все откликнулись на призыв властей.